Вестник Кавказа

В праздники перебоев с полетами по стране быть не должно - Росавиация

В праздники перебоев с полетами по стране быть не должно - Росавиация
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Работа воздушных гаваней и авиаперевозчиков в России в горячий новогодний период должна быть бесперебойной. Помочь этому может налаженная взаимосвязь с туроператорами, а также дополнительный инструктаж представителей авиакомпаний в аэропортах.

Росавиация обратилась к аэропортам и перевозчикам с призывом обеспечить в период новогодних праздников бесперебойные полеты.

«В зимний период службы аэропортов и авиакомпаний должны находиться в постоянной готовности к работе в случаях задержек рейсов. В связи с этим необходимо провести дополнительный инструктаж с представителями, агентами авиакомпаний»

– глава Росавиации Дмитрий Ядров

Он добавил, что должно быть налажено взаимодействие с туроператорами на случай, если авиарейс задерживается или отменяется.

В новогодний период поток авиапассажиров традиционно растет. Многие россияне на длинные новогодние каникулы отправляются в путешествие по России или выбирают зарубежные направления, желая встретить Новый год на море.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1180 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Аэропорт Сочи заработал в штатном режиме после снятия ограничений

Аэропорт Сочи заработал в штатном режиме после снятия ограничений

Сочинский аэропорт стал работать с ограничениями

Сочинский аэропорт стал работать с ограничениями

&quot;Азимут&quot; ждут внеплановые проверки Ространснадзора

"Азимут" ждут внеплановые проверки Ространснадзора

Аэропорт в Сухуме готов принимать самолеты

Аэропорт в Сухуме готов принимать самолеты

Росавиация на месяц запретила ночные авиарейсы в Израиль

Росавиация на месяц запретила ночные авиарейсы в Израиль

Россиянин не долетел из Ташкента до Нью-Йорка

Россиянин не долетел из Ташкента до Нью-Йорка

Россия может запустить прямые рейсы еще в два города в Египте

Россия может запустить прямые рейсы еще в два города в Египте

Росавиация рекомендовала не летать в ночное время в Израиль, Ирак и Иран

Росавиация рекомендовала не летать в ночное время в Израиль, Ирак и Иран

Отдых в ОАЭ: россиян не напугала Третья ливанская война

Отдых в ОАЭ: россиян не напугала Третья ливанская война

Ситуация на Ближнем Востоке: ограничения Росавиации продлены на месяц

Ситуация на Ближнем Востоке: ограничения Росавиации продлены на месяц

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы