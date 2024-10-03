В праздники перебоев с полетами по стране быть не должно - Росавиация

Работа воздушных гаваней и авиаперевозчиков в России в горячий новогодний период должна быть бесперебойной. Помочь этому может налаженная взаимосвязь с туроператорами, а также дополнительный инструктаж представителей авиакомпаний в аэропортах.

Росавиация обратилась к аэропортам и перевозчикам с призывом обеспечить в период новогодних праздников бесперебойные полеты.

«В зимний период службы аэропортов и авиакомпаний должны находиться в постоянной готовности к работе в случаях задержек рейсов. В связи с этим необходимо провести дополнительный инструктаж с представителями, агентами авиакомпаний»

– глава Росавиации Дмитрий Ядров

Он добавил, что должно быть налажено взаимодействие с туроператорами на случай, если авиарейс задерживается или отменяется.

В новогодний период поток авиапассажиров традиционно растет. Многие россияне на длинные новогодние каникулы отправляются в путешествие по России или выбирают зарубежные направления, желая встретить Новый год на море.