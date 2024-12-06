Вестник Кавказа

Нальчик и Сочи свяжут авиарейсами в январе 2025 года

Салон самолета
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
"Азимут" в январе свяжет Сочи и Нальчик регулярными рейсами. Полет займет чуть более часа.

Авиакомпания "Азимут" запустит авиарейсы между Нальчиком и Сочи с 2025 года. Об этом поведали в пресс-службе перевозчика. 

Сообщается, что в зимний сезон путешественники смогут отправиться из Сочи в Нальчик на самолете авиакомпании раз в неделю. 

Вылететь из Сочи можно будет каждую субботу в 6:05. Из Нальчика воздушное судно отправится в направлении морского курорта в 8:15. Провести в самолете пассажирам предстоит чуть более часа. 

Отметим, что до конца марта аэропорт Сочи функционирует по осенне-зимнему расписанию.

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