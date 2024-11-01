Вестник Кавказа

В аэропорту Нальчика завершили реконструкцию терминала

В аэропорту Нальчика завершили реконструкцию терминала
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Аэропорт Нальчика стал комфортнее для пассажиров: путешественники теперь могут ожидать вылета в более просторных помещениях. Также появился новый зал бизнес-класса.

В международном аэропорту Нальчика продолжают выполнять реконструкцию. Специалисты обновили здание терминала, а также возвели современный бизнес-зал. Об этом поведал глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. 

«Завершены ремонтные работы по обновлению терминала, здесь увеличена площадь зала регистрации, зон досмотра и ожидания. Также завершено строительство нового бизнес-зала»

— Казбек Коков

На этом обновление инфраструктуры аэропорта не заканчивается. Планируется также расширение взлетно-посадочной полосы. Работы должны быть завершены в 2026 году. 

Отметим, что аэропорт «Нальчик» принял на 21% больше пассажиров в этом году.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
565 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В аэропорту Нальчика отремонтировали терминал

В аэропорту Нальчика отремонтировали терминал

Владикавказ и Пятигорск вошли в топ-5 курортов федерального значения

Владикавказ и Пятигорск вошли в топ-5 курортов федерального значения

Маршрутка столкнулась с двумя машинами в Кабардино-Балкарии

Маршрутка столкнулась с двумя машинами в Кабардино-Балкарии

Власти КБР решили отказаться от пышных новогодних праздников

Власти КБР решили отказаться от пышных новогодних праздников

Туристические места КБР обрели зарядки для электромобилей

Туристические места КБР обрели зарядки для электромобилей

Аэропорт Нальчика нарастил пассажиропоток в 2024 году

Аэропорт Нальчика нарастил пассажиропоток в 2024 году

В Нальчике сгорела автомастерская

В Нальчике сгорела автомастерская

Пожар в Нальчике потушили на площади в 700 &quot;квадратов&quot;

Пожар в Нальчике потушили на площади в 700 "квадратов"

В Нальчике встретили первый за долгое время самолет из Санкт-Петербурга

В Нальчике встретили первый за долгое время самолет из Санкт-Петербурга

Санатории в Нальчике покорили отдыхающих со всей России

Санатории в Нальчике покорили отдыхающих со всей России

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы