В аэропорту Нальчика завершили реконструкцию терминала

Аэропорт Нальчика стал комфортнее для пассажиров: путешественники теперь могут ожидать вылета в более просторных помещениях. Также появился новый зал бизнес-класса.

В международном аэропорту Нальчика продолжают выполнять реконструкцию. Специалисты обновили здание терминала, а также возвели современный бизнес-зал. Об этом поведал глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

«Завершены ремонтные работы по обновлению терминала, здесь увеличена площадь зала регистрации, зон досмотра и ожидания. Также завершено строительство нового бизнес-зала»

— Казбек Коков

На этом обновление инфраструктуры аэропорта не заканчивается. Планируется также расширение взлетно-посадочной полосы. Работы должны быть завершены в 2026 году.

Отметим, что аэропорт «Нальчик» принял на 21% больше пассажиров в этом году.