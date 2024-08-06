Участок трассы «Кавказ» перекрыли на Ставрополье из-за снегопада

Плохая погода закрыла участок федеральной трассы «Кавказ» в Ставропольском крае. Ограничения затронули Кочубеевский и Минераловодский районы, передали в региональной Госавтоинспекции.
«Сегодня, 13 декабря, в 18:25 временно ограничено движение всех видов транспорта по федеральной автодороге "Кавказ", с 243 по 339 километр (участок от города Невинномысска до поселка Канглы)»
- Госавтоинспекция Ставрополья
Отмечается, что причиной принятия решения стал сильный боковой ветер, снегопад и гололедица, которые сделали передвижение по дороге на автотранспорте опасным.
Сейчас на месте работают коммунальные службы и снегоуборочные машины. Движение перенаправили на альтернативные дороги.
Ранее днем на 328 км трассы «Кавказ» произошло крупное ДТП с участием 9 автомобилей. Предполагаемые причины – гололед, высокая скорость и короткая дистанция между участниками происшествия. Пострадавших нет.