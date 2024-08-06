Вестник Кавказа

Участок трассы «Кавказ» перекрыли на Ставрополье из-за снегопада

Участок трассы «Кавказ» перекрыли на Ставрополье из-за снегопада
© Фото: Госавтоинспекция Ставрополья
На Ставрополье пришла непогода в виде снегопада и сильного ветра, из-за чего на территории региона закрыли часть трассы «Кавказ». Ранее там столкнулись 9 машин.

Плохая погода закрыла участок федеральной трассы «Кавказ» в Ставропольском крае. Ограничения затронули Кочубеевский и Минераловодский районы, передали в региональной Госавтоинспекции.

«Сегодня, 13 декабря, в 18:25 временно ограничено движение всех видов транспорта по федеральной автодороге "Кавказ", с 243 по 339 километр (участок от города Невинномысска до поселка Канглы)»

- Госавтоинспекция Ставрополья

Отмечается, что причиной принятия решения стал сильный боковой ветер, снегопад и гололедица, которые сделали передвижение по дороге на автотранспорте опасным.

Сейчас на месте работают коммунальные службы и снегоуборочные машины. Движение перенаправили на альтернативные дороги.

Ранее днем на 328 км трассы «Кавказ» произошло крупное ДТП с участием 9 автомобилей. Предполагаемые причины – гололед, высокая скорость и короткая дистанция между участниками происшествия. Пострадавших нет.

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