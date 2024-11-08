Все детсады Кабардино-Балкарии обновят к 2030 году

В ближайшие годы в Кабардино-Балкарии планируется провести ремонт во всех детских садах республики. Завершить работы рассчитывают за пять лет.

За пять лет в КБР будут отремонтированы все детские сады, поделился глава регионального Минпросвещения Анзор Езаов.

"Надеемся, что нам удастся до 2030 года все наши детские сады привести в нормативное состояние"

– Анзор Езаов

Он уточнил, что работы уже начались, ремонт ведется за счет республиканского бюджета. Сейчас ремонтируются два детсада, в планах - реновация еще 17 дошкольных учреждений. Всего к 2023 году ремонт пройдут свыше 200 детских садов в республике, добавил министр на пресс-конференции в центре "ТАСС Кавказ".