Допсредства на расширенный скрининг новорожденных получит Кабардино-Балкария

Глава российского правительства постановил выделить КБР допсредства на скрининг новорожденных. Ожидается, что республика получит на это чуть менее 7 млн рублей.

В нынешнем году Кабардино-Балкарии будут выделены дополнительные средства из федерального бюджета на расширенный неонатальный скрининг новорожденных. Об этом сказано на портале главы и правительства КБР.

Ожидается, что республика получит почти 7 млн рублей. Об этом гласит распоряжение премьер-министра России.

Напомним, благодаря расширенному неонатальному скринигу можно выявить, есть ли у новорожденного какие-либо наследственные и врожденные заболевания.