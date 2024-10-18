Новый водопровод обеспечит водоснабжением свыше 50 тыс человек в Кабардино-Балкарии

В КБР продолжается работа по улучшению водоснабжения. Сейчас в регионе строятся несколько крупных водопроводов, а в скором времени начнется возведение еще одного, длина которого превысит три десятка километров.

В Кабардино-Балкарии будет построен Чегемский групповой водопровод, что позволит обеспечить качественным водоснабжением более полусотни тысяч местных жителей. Об этом сказано в заявлении администрации главы КБР.

Длина объекта будет достигать 32 км. На нем планируется применять передовые технологии очистки и распределения воды, благодаря чему значительно улучшится качество воды и повысится уровень безопасности.

"Новый водопровод обеспечит водой город Чегем, селения Чегем Второй, Яникой, Каменка, а также часть столицы республики. Проект позволит обеспечить порядка 51 тысячи человек качественным водоснабжением"

– пресс-служба главы КБР

Сейчас в регионе осуществляется строительство Бауманского и Зольского групповых водоводов. Они позволят обеспечить качественным водоснабжением около 130 тыс человек. Ожидается, что Чегемский водопровод обеспечит водой часть Нальчика и целый ряд сел.

Напомним, на сегодняшний день в республике 4,1 тыс км водопроводных сетей, около 70% из которых находятся в изношенном состоянии. Ранее сообщалось, что региональные власти намерены заменить 3 тыс км изношенных сетей.