Жилья в Кабардино-Балкарии станет больше

Кабардино-балкарским строителям удалось только за 9 месяцев текущего 2024 года увеличить ввод построенного жилья почти на четверть, построив свыше 4 тысяч новых квартир.

Только за 9 месяцев текущего 2024 года – с января по сентябрь – Минстрою Кабардино-Балкарии (КБР) удалось увеличить объемы ввода жилья до 453,9 тыс кв м – это почти на четверть, на 23%, больше, чем за тот же период годом ранее, сообщило территориальное управление статистической службы Северного Кавказа.

Всего за 9 месяцев текущего года организации всех форм собственности и индивидуальные застройщики построили в республике 4 тыс 259 квартир, передает "Интерфакс".

Всего в регионе до конца года планируется построить 579 тыс кв м жиля, что больше на 3,5%, чем в минувшем 2023 году, заявил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

И это не предел: в перспективе, к 2030 году, количество строящегося жилья в республике вырастет до 761 тыс кв метров в год, отметили в правительстве региона.