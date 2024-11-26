Вестник Кавказа

Елку в Тбилиси включат в день выборов

Елку в Тбилиси включат в день выборов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Стало известно, когда праздничная новогодняя елка в центре Тбилиси зажжется. Включить елку планируют в субботу 14 декабря, в день президентских выборов.

Главная елка Грузии будет зажжена в ближайшую субботу, в этот же день состоятся президентские выборы.

Ранее конструкцию елки установили в центре грузинской столице на проспекте Руставели. Иллюминацию включат 14 декабря, поделился мэр Тбилиси Каха Каладзе. Тогда же во всем городе начнет работать новогодняя подсветка.

"Новогоднее освещение установлено на всех центральных проспектах, кроме Руставели. Работы по его оформлению иллюминацией начнутся чуть позже"

– Каладзе

Включение новогодней иллюминации в Тбилиси совпадает с днем президентских выборов. Их проведут в Грузии 14 декабря. Ожидается, что также в городе в субботу состоится очередная протестная акция.

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