Консульский отдел посольства Азербайджана заработает в Тегеране

В ближайшие дни снова начнет работу консульский отдел азербайджанского посольства в Иране. Открытие диппредставительства анонсировало МИД Азербайджана.

В воскресенье откроется после длительного перерыва консульский отдел посольства Азербайджана в Исламской Республике Иран, такое сообщение опубликовал МИД АР.

Пресс-служба министерства также назвала адрес, по которому будет действовать консульский отдел.

Стоит отметить, посольство Азербайджана в Иране заработало 15 июля уходящего года по новому адресу. В тот день сообщалось также, что посол уже прибыл в Исламскую Республику.

Напомним, что посольство Азербайджана в Тегеране было закрыто в прошлом году после теракта, в результате которого погиб глава Службы безопасности дипмиссии. Ранения тогда получили еще двое сотрудников СБ. Открытие посольства стало возможным после того, как иранская сторона приняла меры по обеспечению безопасности нового здания азербайджанского посольства.