Вестник Кавказа

Консульский отдел посольства Азербайджана заработает в Тегеране

Здание МИД в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ближайшие дни снова начнет работу консульский отдел азербайджанского посольства в Иране. Открытие диппредставительства анонсировало МИД Азербайджана.

В воскресенье откроется после длительного перерыва консульский отдел посольства Азербайджана в Исламской Республике Иран, такое сообщение опубликовал МИД АР.

Пресс-служба министерства также назвала адрес, по которому будет действовать консульский отдел.

Стоит отметить, посольство Азербайджана в Иране заработало 15 июля уходящего года по новому адресу. В тот день сообщалось также, что посол уже прибыл в Исламскую Республику.

Напомним, что посольство Азербайджана в Тегеране было закрыто в прошлом году после теракта, в результате которого погиб глава Службы безопасности дипмиссии. Ранения тогда получили еще двое сотрудников СБ. Открытие посольства стало возможным после того, как иранская сторона приняла меры по обеспечению безопасности нового здания азербайджанского посольства.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
695 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Джейхун Байрамов: Баку и Еревану осталось два пункта до мира

Джейхун Байрамов: Баку и Еревану осталось два пункта до мира

Баку обвинил Блинкена в двойных стандартах

Баку обвинил Блинкена в двойных стандартах

В Баку заявили о важности усилий для восстановления мира в Сирии

В Баку заявили о важности усилий для восстановления мира в Сирии

Баку: Армения не может договориться сама с собой по миру с Азербайджаном

Баку: Армения не может договориться сама с собой по миру с Азербайджаном

Баку: прямые переговоры с Ереваном - лучший путь к нормализации отношений

Баку: прямые переговоры с Ереваном - лучший путь к нормализации отношений

В Баку проходит международная конференция о возвращении азербайджанцев в Армению

В Баку проходит международная конференция о возвращении азербайджанцев в Армению

Баку осудил послов США и ЕС за вмешательство в судебную систему Азербайджана

Баку осудил послов США и ЕС за вмешательство в судебную систему Азербайджана

Саммит ОЭС в 2025 году планируется провести в Азербайджане

Саммит ОЭС в 2025 году планируется провести в Азербайджане

Главы МИД Азербайджана и Ирана провели встречу в Мешхеде

Главы МИД Азербайджана и Ирана провели встречу в Мешхеде

Джейхун Байрамов примет участие в заседании СМИД ОЭС в Мешхеде

Джейхун Байрамов примет участие в заседании СМИД ОЭС в Мешхеде

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы