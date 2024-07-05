Посольство Азербайджана вернулось в Иран

Посольство Азербайджана в Тегеране возобновило свою работу. Посол уже находится в стране. Здание дипмиссии было закрыто в 2023 году после теракта.

Азербайджанское посольство вернулось в Иран и возобновило свою работу, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства АР.

В МИД заявили, что посольство сменило свой адрес. Кроме того, руководитель дипломатической миссии и текущий состав посольства находятся в Иране.

Сейчас ведутся работы по формированию консульской службы в новом здании дипмиссии. Министерство пообещало предоставить дополнительную информацию в ближайшее время.

В ведомстве подчеркнули, что Тегеран принял соответствующие обязательства по обеспечению безопасности нового здания азербайджанского посольства.

Пресс-служба МИД также добавила, что возобновление работы дипмиссии поспособствует дальнейшему развитию двусторонних отношений и реализации достигнутых договоренностей.

Напомним, Баку закрыл посольство Азербайджана после теракта 27 января 2023 года. Тогда 50-летний мужчина ворвался в здание и открыл огонь.

Жертвой нападения террориста стал глава Службы безопасности. Ранения получили еще двое сотрудников СБ.