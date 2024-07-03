Баку и Тегеран возобновляют дипотношения после теракта в азербайджанском посольстве

В течение ближайших 15-20 дней посольство Азербайджана возобновит работу в Тегеране. Расскажем, почему диппредставительство было закрыто, предысторию конфликта и перспективы взаимодействия Азербайджана и Ирана.

В январе 2023 года атака на азербайджанское посольство в Тегеране стала причиной гибели сотрудника дипломатической миссии и ранения нескольких человек. Эти события потрясли мировую общественность и привели к значительному напряжению в отношениях между Ираном и Азербайджаном. Долгое время будущее отношений оставалось неопределенным, но после длительных переговоров и расследования стороны объявили о решении возобновить дипломатическое сотрудничество.

Теракт в посольстве

Полтора года назад вооруженные злоумышленники проникли на территорию посольства Азербайджана, открыли огонь по сотрудникам и устроили взрыв. В результате атаки погиб охранник посольства, еще несколько человек получили ранения. Баку потребовал от Тегерана детального расследования произошедшего и повышения уровня безопасности диппредставительств. Иранские официальные лица выражали соболезнования и обещали принять необходимые меры для выявления и наказания виновных. Тем не менее недоверие и напряженность между странами росли.

Дипломатический кризис

Азербайджанские дипломаты были отозваны из Тегерана, и посольство временно прекратило свою деятельность. Конфликт мог усугубиться, учитывая исторически сложные отношения между странами, основанные на этнических, религиозных и геополитических аспектах. Однако обе стороны проявили мудрость и сдержанность, осознав важность восстановления отношений, учитывая их стратегическую значимость на региональной арене. Начались продолжительные переговоры через дипломатические каналы при участии ООН и ОИС в качестве посредников. Камнем преткновения оставался вопрос обеспечения безопасности дипмиссий и принятия мер по предотвращению подобных инцидентов. Азербайджанская сторона настаивала на улучшении условий работы своих дипломатов в Иране, Тегеран заявлял о решимости бороться с терроризмом и экстремизмом.

Возобновление отношений и их перспективы

В августе прошлого года было объявлено, что переговоры завершены и страны готовы официально возобновить дипломатические отношения. В ходе совместной пресс-конференции министры иностранных дел обеих сделали заявления о необходимости сотрудничества ради мира и стабильности в регионе. В качестве первых шагов было объявлено об усилении мер безопасности вокруг дипмиссий и создании совместной рабочей группы по расследованию инцидентов.

Восстановленные отношения открывают новые возможности для сотрудничества. Положение обеих стран в регионе, их экономические интересы и общие вызовы, такие как борьба с терроризмом и экстремизмом, делают взаимодействие Баку и Тегерана необходимым. Один из первых примеров успешного сотрудничества — соглашение о развитии экономических и торговых связей, подписанное вскоре после восстановления дипотношений. Обе стороны выразили готовность сотрудничать в энергетической сфере - в проектах по разработке и транспортировке углеводородных ресурсов. Также запланированы совместные культурные инициативы, направленные на укрепление межкультурного диалога и взаимопонимания.

Хотя восстановление доверия потребует времени, нынешние достижения свидетельствуют о готовности работать сообща ради общего блага. Стабильные и конструктивные отношения между Ираном и Азербайджаном могут послужить примером для других конфликтующих стран и доказать, что даже после тяжелых потрясений возможно найти пути к примирению и сотрудничеству.