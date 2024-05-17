Посольство Азербайджана вернется в Тегеран до конца июля

В Тегеране заявили о скором возвращении посольства Азербайджана в Иран. Там отметили, что здание дипмиссии вновь откроется в течение 15-20 дней.

Азербайджанское посольство вернется в Иран до конца месяца.

Как заявил руководитель Главного управления Евразии МИД ИРИ Муджтаба Демирчилу, здание дипломатической миссии вновь откроется в течение 15-20 дней.

Кроме того, дипломат уточнил, что посольство вернется в Тегеран.

Напомним, Баку закрыл посольство Азербайджана после теракта 27 января 2023 года. Тогда 50-летний мужчина ворвался в здание и открыл огонь.

Жертвой нападения террориста стал глава Службы безопасности. Ранения получили еще двое сотрудников СБ.

Отношения Азербайджана и Ирана

Эксперт дискуссионного клуба "Валдай", директор Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о значении возвращения азербайджанского посольства в Тегеран для отношений двух стран.



"Информация о том, что посольство Азербайджана возобновит деятельность в Тегеране в новом здании в более охраняемом месте, была в апреле. Азербайджанские источники тогда говорили о том, что в течение нескольких месяцев это будет сделано. Увы, случилась трагедия с президентом Эбрахимом Раиси, и об этом перестали говорить – но тема осталась на повестке дня", - прежде всего сказал он.



Эксперт "Валдая" отметил, что требования Азербайджана по возвращению посольства в Тегеран были выполнены. "Все расследования относительно покушавшегося на посольство террориста были проведены. Дело оставалось только за техническими деталями – чтобы дипломатическая миссия открылась на новом месте, которое должно иметь лучшую охрану", - пояснил Фархад Мамедов.



"В контексте того, что завершились выборы в Иране, новым президентом избран Масуд Пезешкиан и ожидается формирование нового иранского правительства, я думаю, возвращение посольства станет символическим шагом в направлении улучшения азербайджано-иранских связей. Напомню, что президент Азербайджана Ильхам Алиев одним из первых поздравил нового избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана с победой", - подчеркнул он.



"Для Азербайджана важно иметь официальных партнеров в Иране, поэтому свое взаимодействие республика всегда проводила с госструктурами, а не с параллельными структурами в ИРИ. Здесь институт президента и министра иностранных дел играет ключевую роль. Для Азербайджана важно, чтобы эти институты функционировали и во главе них стояли легитимные лица. Стоит ожидать, что после избрания президента и формирования нового Кабмина взаимоотношения Баку и Тегерана будут идти более активно", - заключил Фархад Мамедов.