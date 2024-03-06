Посольство Азербайджана в Иране обретет новый адрес

В МИД Азербайджана сообщили, что посольство АР в Тегеране возобновит свою работу. Адрес здания дипмиссии будет новым. Принимаются меры с целью создания условий для работы.

Пресс-секретарь азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде сообщил, что посольство Азербайджана в Тегеране возобновит свою деятельность по новому адресу.

Он заявил, после теракта в январе 2023 года вопрос о предоставлении полной гарантии безопасности дипмиссии стал одним из главных направлении переговоров с Ираном.

Дипломат отметил, что Баку довел свои ожидания до иранской стороны в ходе контактов между официальными лицами, а также встреч.

Гаджизаде подчеркнул, что Тегеран провел работу по переносу азербайджанского посольства на более безопасное место. По его словам, новый адрес здания дипмиссии определен.

Пресс-секретарь добавил, что сейчас принимаются соответствующие меры для создания нужных условий для посольства, после чего оно возобновит работу.