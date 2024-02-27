Посольство Азербайджана вскоре возобновит работу - МИД Ирана

Главы МИД Азербайджана и Ирана провели встречу в Джидде, одной из тем которой стали итоги суда над террористом, атаковавшим посольство АР в Тегеране. Иранский министр сообщил, что стороны договорились о скором возвращении в Иране дипломатов Азербайджана.

В ближайшее время в Иран могут вернуться азербайджанский дипломаты, покинувшие страну после атаки на посольство, рассказал министр иностранных дел Ирана Xосейн Амир Абдоллахиян после встречи с коллегой из Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

"На встрече с моим азербайджанским коллегой мы обсудили итоги суда над человеком, убившим сотрудника посольства Азербайджана в Иране. Мы достигли договоренности о принятии мер по отправке дипломатической делегации Азербайджанской Республики в Иран в ближайшее время"

– Абдоллахиян

Напавший на посольство Азербайджана в феврале 2024 года был приговорен к смертной казни. Нападение произошло 27 января 2023 года, погиб начальник Службы охраны дипмиссии, пострадали еще двое сотрудников. После этого посольство Азербайджана в Иране приостановило работу, а его сотрудники с семьями были срочно вывезены из страны.