Вестник Кавказа

Азербайджан и Иран обсудили судьбу Армении

Азербайджан и Иран обсудили судьбу Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Министры иностранных дел АР и Ирана в ходе переговоров обсудили ситуацию вокруг Армении. В частности были затронуты вопросы заключения мирного договора между Ереваном и Баку, а также прозападный курс Пашиняна.   

Главы азербайджанского и иранского внешнеполитического ведомств провели переговоры, в ходе которых обсуждался вопрос заключения мирного договора меду АР и Арменией. 

«Азербайджанский министр проинформировал собеседника о ситуации в регионе, текущем состоянии и перспективах мирного процесса между Азербайджаном и Арменией»

– МИД Азербайджана 

В дипведомстве отметили, что собеседники особо подчеркнули тот факт, что привлечение Ереваном в регион третьих сторон не способствует установлению долгосрочного мира, в частности, потому что некоторые страны поставляют в Армению оружие.   

Напомним, что глава армянского правительства пошел на конфронтацию с Москвой, заявив о том, что Армения может выйти из ОДКБ. Также он заявил, что Ереван будет искать партнеров, способных обеспечить государственную безопасность Армении. 

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