Азербайджан и Иран обсудили судьбу Армении

Министры иностранных дел АР и Ирана в ходе переговоров обсудили ситуацию вокруг Армении. В частности были затронуты вопросы заключения мирного договора между Ереваном и Баку, а также прозападный курс Пашиняна.

Главы азербайджанского и иранского внешнеполитического ведомств провели переговоры, в ходе которых обсуждался вопрос заключения мирного договора меду АР и Арменией.

«Азербайджанский министр проинформировал собеседника о ситуации в регионе, текущем состоянии и перспективах мирного процесса между Азербайджаном и Арменией»

– МИД Азербайджана

В дипведомстве отметили, что собеседники особо подчеркнули тот факт, что привлечение Ереваном в регион третьих сторон не способствует установлению долгосрочного мира, в частности, потому что некоторые страны поставляют в Армению оружие.

Напомним, что глава армянского правительства пошел на конфронтацию с Москвой, заявив о том, что Армения может выйти из ОДКБ. Также он заявил, что Ереван будет искать партнеров, способных обеспечить государственную безопасность Армении.