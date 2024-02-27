Вестник Кавказа

В МИД России оценили текущие отношения с Арменией

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МИД России прокомментировали нынешние отношения с Арменией. В ведомстве рассчитывают, что страны продолжат жить в мире и согласии.

Россия и Армения будут жить в мире и согласии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В интервью ТАСС она также отметила, что история отношений Москвы и Еревана станет основой для развития их дальнейшего взаимодействия.

Кроме того, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства ответила на вопрос о том, что можно в нынешний турбулентный период отношений с Арменией сказать народу этой страны.

"Не я говорю ребятам из Армении, а ребята из Армении в рамках этого фестиваля (Всемирный фестиваль молодежи – прим. ред.) подходят, говорят о необходимости развития дружеских отношений, просят сфотографироваться, обмениваются подарками. И мечтают о том, что мы будем жить в мире, согласии"

– Мария Захарова

Она выразила уверенность в том, что отношения двух стран продолжат развиваться в позитивном ключе.

"Тем более у нас есть такая фантастическая история отношений. И она должна и будет, я в этом не сомневаюсь, основой для развития двухсторонних отношений в будущем, уже новыми поколениями"

– представитель министерства

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