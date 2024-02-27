Жители Армении не хотят уходить от России

Свыше 58% опрошенных граждан Армении выступили против разрыва отношений с Россией. Большая часть респондентов отметила, что прекращение связей с РФ не отвечает интересам республики.

Большая часть граждан Армении не поддерживает прекращения связей с Россией. Об этом рассказал глава представительства Международной ассоциации Gallup в РА Арам Навасардян, ссылаясь на исследовательские данные организации.

Он отметил, что 58,1% респондентов не поддержали заморозку отношений с РФ.

"Только 23,2 % опрошенных считают, что прекращение армяно-российских отношений полностью соответствует стратегическим интересам Армении, <...> больше соответствует — 13,9 %"

- Арам Навасардян

Также больше 40% респондентов ответили, что республика должна остаться нейтральной и не вступать ни в какие организации.

При этом 28% выступили за членство в ОДКБ, а 22,5% за вступление в НАТО. Чуть больше 9% не смогли ответить на этот вопрос.

Отмечается, что в опросе приняли участие 1100 граждан.