Массовое ДТП на Кубани унесло три жизни

Нынешним вечером в Славянском районе Кубани произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и трех автомобилей, в котором погибли три человека.
В Славянском районе Краснодарского края сегодня произошла массовая авария, не обошлось без жертв, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
"Сегодня в районе 15:15 мск в Славянском районе на автодороге "Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк" произошло ДТП с участием грузовика с полуприцепом и трех легковых автомобилей. В результате погибло трое мужчин"
- МВД Краснодарского края
Подробности аварии не сообщаются – сейчас их выясняют экстренные службы и сотрудники полиции. Также они устанавливают личности погибших, добавили в пресс-службе МВД по региону, передает "Интерфакс".