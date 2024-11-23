Вестник Кавказа

Массовое ДТП на Кубани унесло три жизни

Массовое ДТП на Кубани унесло три жизни
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Нынешним вечером в Славянском районе Кубани произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и трех автомобилей, в котором погибли три человека.

В Славянском районе Краснодарского края сегодня произошла массовая авария, не обошлось без жертв, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"Сегодня в районе 15:15 мск в Славянском районе на автодороге "Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк" произошло ДТП с участием грузовика с полуприцепом и трех легковых автомобилей. В результате погибло трое мужчин"

- МВД Краснодарского края

Подробности аварии не сообщаются – сейчас их выясняют экстренные службы и сотрудники полиции. Также они устанавливают личности погибших, добавили в пресс-службе МВД по региону, передает "Интерфакс".

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