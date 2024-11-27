Патриарх Грузии призвал протестующих к миру

Текущая ситуация в Грузии показывает, что всем необходимо заботиться о мире. С таким заявлением выступил грузинский патриарх Илия Второй в преддверии президентских выборов.

Каждому в Грузии необходимо заботиться о мире. Это показывают последние события в стране, заявил грузинский патриарх Илия Второй.

«Каждый человек – большой или маленький – должен абстрагироваться от насилия и осознать, что в наше непростое время острая напряженность ситуации представляет собой реальную угрозу главному достижению страны – государственности и суверенитету»

- Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй

Он подчеркнул, что насилием невозможно решить ни одну национальную задачу, этим можно только навредить стране.

Президентские выборы в Грузии

Уже завтра, 14 декабря, в Грузии пройдут выборы нового президента. Ожидается, что с ними будет связана новая волна оппозиционных протестов, которые, по данным Службы госбезопасности Грузии, будут сопровождаться беспорядками и насилием.