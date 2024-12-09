Алексей Журавлев: свержение Асада увеличивает риски для России и Южного Кавказа

Первый зампред Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев рассказал "Вестнику Кавказа" о том, какие риски ожидают Россию и Южный Кавказ в связи с государственным переворотом в Сирии.

Смена власти в Сирии приведет к росту террористических угроз для России и стран Южного Кавказа, поскольку часть сирийских боевиков после свержения президента Башара Асада и нарастания в стране неуправляемого хаоса подастся за границу. Об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

"Эти события несут для нас очевидные риски. Россия провела военную спецоперацию в Сирии именно с целью снизить террористическую угрозу, оттуда исходившую. Сейчас о взявших Дамаск говорят, что они "умеренные джихадисты" – но что означает это выражение, что они убивают не всех подряд, а через одного? Совершенно неясно, что они могут сделать с Сирией – может возникнуть такое же, как Ливия, государство, разодранное на лоскуты кучей враждующих между собой банд. Так бывает везде, где в ситуацию вмешивается Запад. А значит, террористические угрозы вновь вырастут", - прежде всего сказал он.

"В эти бандах в Сирии много русскоговорящих, а значит, куда они поедут, если какую-то группировку станут выдавливать другие? Сначала на Кавказ, затем в Россию. То есть Азербайджан тоже стоит сейчас перед этими довольно серьезными вызовами безопасности. Благодаря, конечно, мощной руководящей роли президента Ильхама Алиева радикалам не удается раскачивать Азербайджан, но нам всем надо понимать, что теперь придется с большими усилиями с этим бороться. Очень большая ответственность лежит сейчас на наших спецслужбах – Азербайджана и России – чтобы не допустить вторжения экстремистских формирований на наши земли. Это будет непросто, и это нужно делать вместе", - призвал Алексей Журавлев.

Депутат Госдумы подчеркнул, что в Сирии сменилась власть, поскольку армия перестала поддерживать Башара Асада. "Россия, когда кому-то помогает, наводит порядки, отдает затем все на откуп официальным властям. Это же случилось и в Сирии: мы провели спецоперацию и сказали Асаду: "Теперь руководите страной". Россия сделала несколько баз в Латакии на случай, если повторятся подобные вещи и нужно будет вновь вмешаться – но не на тот случай, что побежит вся сирийская армия. Мы же видели эти кадры: солдаты побросали оружие и побежали, не захотели сражаться за Асада", - напомнил он.

"Теперь этим людям придется сражаться за собственные жизни, и не факт, что у них это получится. Россия в таких условиях, разумеется, не может вместо Асада руководить Сирией. Все знали проблему с армией, сигнализировали, что надо наводить порядок в вооруженных силах, действовать самостоятельно, защищать государство – это же, в конце концов, их страна. К сожалению, в Сирии выбрали путь революции. Если сирийский народ полагает, что теперь все будет хорошо, то надо понимать, что напротив, все будет только хуже, и намного", - ожидает Алексей Журавлев.

"Мне даже страшно предположить, как станут развиваться события в Сирии. Я думаю, будет примерно та же Ливия с отдельными бандами, которые контролируют те или иные участки. Договориться с ними будет невозможно: сегодня с ними договорились, а завтра они поменяли свое решение. Поэтому будем исходить из того, что есть, и прежде всего обеспечивать собственную безопасность", - заключил первый зампред Комитета Госдумы по обороне.