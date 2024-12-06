Очередной протест в Тбилиси прошел тихо

Акция протеста в центре Тбилиси прошла спокойно. В митинге участвовали депутаты Европарламента. Ночью протестующие покинули проспект Руставели.

Возле здания грузинского парламента в центре Тбилиси прошла 15-я по счету акция протеста оппозиции и ее сторонников.

Как заявили в ТАСС, митинг прошел тихо и без происшествий. В нем участвовали представители Европарламента, которые находятся с визитом в Грузии.

Депутаты ЕП из пяти государств пришли к зданию парламента вечером. Они пообщались с протестующими и журналистами, а потом покинули место проведения акции.

Отмечается, что митингующие стали покидать проспект Руставели еще вчера ночью. Сотрудников полиции вблизи участников протестной акции не было.