Вестник Кавказа

Очередной протест в Тбилиси прошел тихо

Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Акция протеста в центре Тбилиси прошла спокойно. В митинге участвовали депутаты Европарламента. Ночью протестующие покинули проспект Руставели.

Возле здания грузинского парламента в центре Тбилиси прошла 15-я по счету акция протеста оппозиции и ее сторонников.

Как заявили в ТАСС, митинг прошел тихо и без происшествий. В нем участвовали представители Европарламента, которые находятся с визитом в Грузии.

Депутаты ЕП из пяти государств пришли к зданию парламента вечером. Они пообщались с протестующими и журналистами, а потом покинули место проведения акции.

Отмечается, что митингующие стали покидать проспект Руставели еще вчера ночью. Сотрудников полиции вблизи участников протестной акции не было.

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