Демонстранты в Тбилиси разошлись с миром

Очередной, 14-й по счету митинг оппозиции в Тбилиси закончился немного за полночь – обошлось без вмешательства полиции, протестующим не помогла даже "свежая кровь" в лице госслужащих и студентов.

Митинг оппозиции на проспекте Руставели в Тбилиси, уже 14-й по счету, прошел относительно мирно и закончился, толком не успев начаться – уже к 2 часам ночи протестующие разошлись, так и не решившись на открытые стычки с правоохранителями, передает с места событий корреспондент "Вестника Кавказа".

Достаточно спокойно вели себя и государственные служащие и студенты, которые собрались на площади Первой Республики, а затем присоединились к участникам основного митинга возле здания парламента.

Уже к 3 часам ночи (2:00 мск) движение по проспекту Руставели в городе было открыто, а демонстранты разошлись по домам.