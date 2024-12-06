Вестник Кавказа

Демонстранты в Тбилиси разошлись с миром

Здание парламента Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Очередной, 14-й по счету митинг оппозиции в Тбилиси закончился немного за полночь – обошлось без вмешательства полиции, протестующим не помогла даже "свежая кровь" в лице госслужащих и студентов.

Митинг оппозиции на проспекте Руставели в Тбилиси, уже 14-й по счету, прошел относительно мирно и закончился, толком не успев начаться – уже к 2 часам ночи протестующие разошлись, так и не решившись на открытые стычки с правоохранителями, передает с места событий корреспондент "Вестника Кавказа".

Достаточно спокойно вели себя и государственные служащие и студенты, которые собрались на площади Первой Республики, а затем присоединились к участникам основного митинга возле здания парламента.

Уже к 3 часам ночи (2:00 мск) движение по проспекту Руставели в городе было открыто, а демонстранты разошлись по домам.

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