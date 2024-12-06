К протестам в Грузии сегодня присоединятся специалисты IT и врачи

Демонстрации против решения властей Грузии о приостановке на четыре года процесса евроинтеграции продолжаются. Сегодня по Тбилиси прошло шествие айтишников, чуть позже состоится марш врачей, ожидается и вечерняя акция перед парламентом.

Митинги, участники которых протестуют против временного снятия с повестки вопроса вступления Грузии в ЕС, не прекращаются в Грузии, пишут местные СМИ.

Днем в четверг шествие по проспекту Руставели, на котором находится здание парламента, провели айтишники. Их финишной точкой стало место, где собираются все протестующие, перед законодательным органом.

Работники сферы IT потребовали от властей выпустить на свободу тех протестующих, кто был задержан ранее, провести новые выборы и вернуть в повестку вопрос евроинтеграции.

В пять часов вечера (16.00 мск) состоится марш врачей, а также работников фармацевтических компаний и студентов-медиков.

Вечером, после семи часов, как пишут СМИ, демонстранты в 15-й раз соберутся на акцию протеста перед парламентом.

В ближайшие дни свои демонстрации проведут представители других профессий. Завтра вечером к зданию Минэкономразвития придут виноделы, сомелье, работники винных баров и торговых точек. По словам организаторов, они уверены, что отказ от евроинтеграции может погубить не только виноделие в Грузии, но и саму страну.

В субботу на акцию протеста соберутся альпинисты и в целом любители экстремальных видов спорта – митинг организует Ассоциация альпинистов Грузии.