Вестник Кавказа

К протестам в Грузии сегодня присоединятся специалисты IT и врачи

Протесты в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Демонстрации против решения властей Грузии о приостановке на четыре года процесса евроинтеграции продолжаются. Сегодня по Тбилиси прошло шествие айтишников, чуть позже состоится марш врачей, ожидается и вечерняя акция перед парламентом.

Митинги, участники которых протестуют против временного снятия с повестки вопроса вступления Грузии в ЕС, не прекращаются в Грузии, пишут местные СМИ.

Днем в четверг шествие по проспекту Руставели, на котором находится здание парламента, провели айтишники. Их финишной точкой стало место, где собираются все протестующие, перед законодательным органом.

Работники сферы IT потребовали от властей выпустить на свободу тех протестующих, кто был задержан ранее, провести новые выборы и вернуть в повестку вопрос евроинтеграции.

В пять часов вечера (16.00 мск) состоится марш врачей, а также работников фармацевтических компаний и студентов-медиков.

Вечером, после семи часов, как пишут СМИ, демонстранты в 15-й раз соберутся на акцию протеста перед парламентом.

В ближайшие дни свои демонстрации проведут представители других профессий. Завтра вечером к зданию Минэкономразвития придут виноделы, сомелье, работники винных баров и торговых точек. По словам организаторов, они уверены, что отказ от евроинтеграции может погубить не только виноделие в Грузии, но и саму страну.

В субботу на акцию протеста соберутся альпинисты и в целом любители экстремальных видов спорта – митинг организует Ассоциация альпинистов Грузии.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1855 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Грузинская Патриархия осудила сожжение гроба на протестах

Грузинская Патриархия осудила сожжение гроба на протестах

Демонстранты в Тбилиси разошлись с миром

Демонстранты в Тбилиси разошлись с миром

Протесты продолжаются в Грузии – к ним присоединились госслужащие

Протесты продолжаются в Грузии – к ним присоединились госслужащие

Сборная Грузии по футболу хочет сыграть с Арменией на арене &quot;Динамо&quot;

Сборная Грузии по футболу хочет сыграть с Арменией на арене "Динамо"

Полиция задержала убийцу мужчины в метро Тбилиси

Полиция задержала убийцу мужчины в метро Тбилиси

Две недели протестов в Тбилиси: что происходит в Грузии перед выборами президента?

Две недели протестов в Тбилиси: что происходит в Грузии перед выборами президента?

Протесты в Грузии: 13-я акция прошла спокойно

Протесты в Грузии: 13-я акция прошла спокойно

В Тбилиси оппозиция снова перекрыла проспект Руставели

В Тбилиси оппозиция снова перекрыла проспект Руставели

Метро работает с перебоями после падения мужчины на рельсы в Тбилиси

Метро работает с перебоями после падения мужчины на рельсы в Тбилиси

Оппозиция планирует убийства перед выборами президента Грузии

Оппозиция планирует убийства перед выборами президента Грузии

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы