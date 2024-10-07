Вестник Кавказа

Послу ЕС пришлось оправдываться за встречу с главой МИД Грузии

Послу ЕС пришлось оправдываться за встречу с главой МИД Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Европейский посол в Тбилиси Павел Герчинский разъяснил, зачем прошла встреча с главой МИД Грузии несколько дней назад. Ранее это осудили грузинский президент и несколько членов ЕС.

Посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский объяснил свою встречу с новым министром иностранных дел Грузии Макой Бочорошвили.

«Я дипломат. В силу своей роли мне необходимо иметь открытые каналы связи, чтобы общаться со всеми. Мы разговариваем с теми, с кем согласны, и с теми, с кем не согласны. Как дипломат, я просто делаю свою работу»

- Павел Герчинский

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала их рукопожатие «возмутительным», а страны Балтии (Латвия, Литва и Эстония) посчитали это «позором».

Напомним, что в ходе встречи Павла Герчиснкого и Маки Бочорошвили Грузия обозначила перспективы страны по евроинтеграции и сообщила, что вступление в ЕС – важный процесс для страны, который будет поддержан только в условиях взаимоуважения.

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