В Грузии запретили маски на митингах

Власти Грузии продолжают борьбу с радикализацией протеста: вслед за ужесточением контроля за оборотом пиротехники приняты поправки, запрещающие сокрытие лиц масками на митингах.

Парламент Грузии единогласно проголосовал за поправки к закону о массовых собраниях, которые запрещают участвовать в митингах в масках.

Ранее о принятии подобного закона на фоне массовых протестов говорил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе. По словам Кобахидзе, законодательная инициатива призвана снизить градус насилия на акциях.

"Такие факты нападений устраивают только радикалов, пытающихся искусственно накалить ситуацию в стране. Сегодня в масках ходят все, кому не лень, поэтому полиции трудно реагировать, выявляя тех, кто является митингующим, а кто нет"

– Ираклий Кобахидзе

Отметим, что начавшиеся в конце ноября протестные акции в Тбилиси против планов правительства о приостановке евроинтеграции стремительно переросли в беспорядки с нападениями на полицейских. Протестующие использовали маски во время незаконных действий.