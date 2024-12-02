Вестник Кавказа

Грузия обезвредила протестующую оппозицию

Протесты в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что МВД страны лишило оппозиционные силы возможности для насилия. На это у ведомства ушло всего 5 дней.

Для нейтрализации возможности оппозиции по совершению насилия в Грузии сотрудникам МВД потребовалось всего 5 дней, отметил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

«Я хочу еще раз поблагодарить министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури, каждого полицейского. За эти дни в целом МВД действовало по стандартам выше американского и европейского, и именно так была пресечена попытка "майдана" в нашей стране ровно за пять дней»

- Ираклий Кобахидзе

Также он подчеркнул, что протесты в Тбилиси не имеют сценария, несмотря на то, что их поддерживают четыре оппозиционные партии и богатые неправительственные организации. 

«Митинги продолжаются без содержания, реально они не выдвигают никаких требований. Единственное требование – это освобождение насильников, которым соответствующие силы подтверждают, что на самом деле они стояли за насилием, и, мягко говоря, лояльны к этому насилию»

- Ираклий Кобахидзе

Протесты в Грузии 2024

Массовые протесты в Тбилиси и других городах Грузии начались сразу после оглашения итогов выборов в парламент, что прошли 26 октября. С новой силой они возобновились 28 ноября, когда Ираклий Кобахидзе заявил о приостановке процесса вступления страны в ЕС до 2028 года.

С того момента около здания парламента на проспекте Руставели протестующие собирались ежедневно. Постепенно демонстрации переросли в беспорядки и столкновения с полицией: митингующие использовали камни, пиротехнику и другие опасные предметы для нападения на здание парламента и сотрудников МВД. Это сопровождалось задержаниями и травмами как среди протестующих, так и правоохранителей.

В связи с этим в офисах оппозиционных лидеров были проведены обыски, в результате которых были найдены и изъяты коктейли Молотова, пиротехника и другие предметы, используемые на протестах для совершения насилия.

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