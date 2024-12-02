Вестник Кавказа

Протесты в Грузии: 11-я акция в Тбилиси завершилась мирно

Здание парламента Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Минувшей ночью в столице Грузии вновь митинговала оппозиция. Акция протеста перед парламентом завершилась уже к двум часам ночи. Полицейских кордонов и разгонов не было, акция прошла спокойно.

В Грузии в ночь на понедельник проходила очередная, 11-я по счету акция протеста, связанная с приостановкой властей страны переговоров с ЕС об интеграции.

Протестующие собрались перед зданием парламента в столице около 19.00 по местному времени, а после 01.30 стали расходиться по домам. Акция была относительно мирной: фейерверками было атаковано здание парламента, а не сотрудники полиции и СМИ, как случалось на прошлых акциях. Разгона не потребовалось. Полиция со спецтехникой дежурила неподалеку, на площади Свободы, но не вмешивалась в происходящее перед парламентом.

Участники акции не повредили установленную ранее новогоднюю елку, но развесили на ней фотографии тех, кто пострадал на прежних протестах.

Отметим, что всего пострадало свыше 150 человек - это и протестующие, и правоохранители, и сотрудники СМИ.

С 28 ноября в административном порядке задержаны свыше 370 человек, к уголовной ответственности привлечены более 30 человек, напомнили в МВД Грузии в воскресенье.

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