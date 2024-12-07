Азербайджанские футболисты поборются за путевку на ЧМ-2026 с Украиной и Исландией

Стали известны соперники сборной Азербайджана по футболу по отбору на ЧМ-2026, который пройдет летом 2026 года в США, Мексике и Канаде.

В столице Швейцарии Цюрихе сегодня прошла жеребьевка европейской зоны квалификации мирового футбольного первенства, на которой стали известны соперники сборной Азербайджана по футболу в отборочном цикле чемпионата мира 2026 года.

Отборочные баталии сборная Азербайджана проведет в составе группы D, где она встретится с командами Украины и Исландии, а также победителя четвертьфинального матча Лиги наций УЕФА Франция–Хорватия, передает Sputnik Азербайджан.

Впрочем, возможны изменения - окончательно группы станут известны после завершения матчей 1/4 финала Дивизиона A Лиги наций (ЛН), намеченные на 20 и 23 марта.

Отборочные матчи турнира будут проходить с весны по осень 2025 года.