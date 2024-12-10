Кавелашвили рассказал, почему стал президентом Грузии

Избранный накануне президент Грузии Михаил Кавелашвили назвал причину, по которой именно на его кандидатуру пал выбор правящей партии "Грузинская мечта". Он также выразил благодарность за оказанную ему честь.

Кандидатом на пост и затем президентом Грузии стал именно Михаил Кавелашвили, так как он сможет вернуть этот важный институт в конституционное русло, заявил сам политик в первом после выборов интервью.

"В команде посчитали, что я буду тем человеком, который вернет институт президента в конституционные рамки"

– Кавелашвили

Политик подчеркнул, это стало для него большой честью. Он также выразил благодарность почетному председателю "Мечты" Бидзине Иванишвили и всей команду.

Президент добавил, что поступившее предложение, озвученное Иванишвили и премьером Ираклием Кобахидзе, стало для него неожиданностью.

Новый президент также прокомментировал свои предыдущие высказывания, признав, что они могли восприниматься как грубые, но заверив, что такая радикальность была оправданна: Кавелашвили стремился действовать в интересах Грузии.

"Искренность – мое органическое состояние, и я действительно не могу это изменить, но я продолжу защищать интересы своей страны другим способом"

– Кавелашвили