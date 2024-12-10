Вестник Кавказа

Кавелашвили рассказал, почему стал президентом Грузии

Кавелашвили рассказал, почему стал президентом Грузии
© Фото: соцсеть Михаила Кавелашвили
Избранный накануне президент Грузии Михаил Кавелашвили назвал причину, по которой именно на его кандидатуру пал выбор правящей партии "Грузинская мечта". Он также выразил благодарность за оказанную ему честь.

Кандидатом на пост и затем президентом Грузии стал именно Михаил Кавелашвили, так как он сможет вернуть этот важный институт в конституционное русло, заявил сам политик в первом после выборов интервью.

"В команде посчитали, что я буду тем человеком, который вернет институт президента в конституционные рамки"

– Кавелашвили

Политик подчеркнул, это стало для него большой честью. Он также выразил благодарность почетному председателю "Мечты" Бидзине Иванишвили и всей команду.

Президент добавил, что поступившее предложение, озвученное Иванишвили и премьером Ираклием Кобахидзе, стало для него неожиданностью.

Новый президент также прокомментировал свои предыдущие высказывания, признав, что они могли восприниматься как грубые, но заверив, что такая радикальность была оправданна: Кавелашвили стремился действовать в интересах Грузии.

"Искренность – мое органическое состояние, и я действительно не могу это изменить, но я продолжу защищать интересы своей страны другим способом"

– Кавелашвили

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
945 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Шестым президентом Грузии стал Михаил Кавелашвили

Шестым президентом Грузии стал Михаил Кавелашвили

Кобахидзе назовет враждебные к Грузии страны

Кобахидзе назовет враждебные к Грузии страны

Макрон призвал Грузию к диалогу

Макрон призвал Грузию к диалогу

В Грузии &quot;Сила народа&quot; объявила о переходе в оппозицию

В Грузии "Сила народа" объявила о переходе в оппозицию

Что ждет Грузию со сменой президента?

Что ждет Грузию со сменой президента?

Выборы президента Грузии 2024: дата, прогнозы, протесты и обстановка на сегодня

Выборы президента Грузии 2024: дата, прогнозы, протесты и обстановка на сегодня

&quot;Мечта&quot; ждет безумных действий от Саломе Зурабишвили

"Мечта" ждет безумных действий от Саломе Зурабишвили

Гарибашвили жестко опроверг сообщения об уходе из партии

Гарибашвили жестко опроверг сообщения об уходе из партии

Закон о лишении Зурабишвили охраны приняли в первом чтении в Грузии

Закон о лишении Зурабишвили охраны приняли в первом чтении в Грузии

«Грузинская мечта» назвала ложными слухи о драке в партии

«Грузинская мечта» назвала ложными слухи о драке в партии

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы