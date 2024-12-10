Кавелашвили рассказал, почему стал президентом Грузии

Кандидатом на пост и затем президентом Грузии стал именно Михаил Кавелашвили, так как он сможет вернуть этот важный институт в конституционное русло, заявил сам политик в первом после выборов интервью.
"В команде посчитали, что я буду тем человеком, который вернет институт президента в конституционные рамки"
– Кавелашвили
Политик подчеркнул, это стало для него большой честью. Он также выразил благодарность почетному председателю "Мечты" Бидзине Иванишвили и всей команду.
Президент добавил, что поступившее предложение, озвученное Иванишвили и премьером Ираклием Кобахидзе, стало для него неожиданностью.
Новый президент также прокомментировал свои предыдущие высказывания, признав, что они могли восприниматься как грубые, но заверив, что такая радикальность была оправданна: Кавелашвили стремился действовать в интересах Грузии.
"Искренность – мое органическое состояние, и я действительно не могу это изменить, но я продолжу защищать интересы своей страны другим способом"
– Кавелашвили