Гарибашвили жестко опроверг сообщения об уходе из партии

Председатель правящей партии "Грузинская мечта" раскритиковал слухи о том, что он якобы принял решение уйти из партии. Ираклий Гарибашвили пояснил, что это противоречило бы его принципам.

Председатель "Грузинской мечты" Ираклий Гарибашвили продолжает оставаться в составе партии и не собирается уходить из нее. Такое заявление сделал сам политик, опровергнув соответствующие слухи.

Гарибашвили подчеркнул абсурдность распускаемых слухов.

"Те, кто меня знает, а я думаю, все меня хорошо знают, понимают, что это не мой почерк. У меня есть свои правила, принципы"

– Гарибашвили

Политик подчеркнул, что придерживается этих правил на протяжении всей жизни и продолжит строго следовать им.

Стоит отметить, что это не первый фейк о Гарибашвили. Ранее оппозиционные СМИ сообщили, что он подрался с еще одним членом "Мечты", был побит и попал в больницу. Тогда в партии пояснили, что ее председатель получил травму плеча на тренировке, он продолжает работать.