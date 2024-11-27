Выборы президента Грузии 2024: дата, прогнозы, протесты и обстановка на сегодня

Уже завтра в Грузии состоятся выборы президента. Расскажем о кандидатах в президенты, обстановке в стране на сегодня и чего ждать от президентских выборов в Грузии.

Грузия готовится к смене президента – выборы назначены на 14 декабря. Что происходит в стране накануне, кто претендует на пост, прогнозы и какой реакции стоит ждать по итогу?

Выборы в Грузии 2024

Грузия в этом году проводит и парламентские, и президентские выборы. Новый парламент уже избран, выборы прошли 26 октября, на очереди выборы президента, они назначены на 14 декабря, и состоятся уже завтра.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Выборы в Грузии как парламентские, так и президентские, стали поводом для акций протеста, проводимых оппозицией. Итоги парламентских выборов оппозиционеры не признали, президентские собираются игнорировать. Поддерживающая оппозицию президент Саломе Зурабишвили, срок полномочий которой истекает 16 декабря, и вовсе намерена сорвать выборы нового главы государства.

Президентские выборы

Выборы президента Грузии в этом году впервые пройдут по новой системе и будут непрямыми. Кроме того, в списке кандидатов только один человек – Михаил Кавелашвили. Он выдвинут правящей партией и не имеет конкурентов за президентское кресло.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Кавелашвили в прошлом известный футболист, а сегодня один из лидеров партии "Сила народа", выступающей в блоке с "Грузинской мечтой".

Инаугурация нового президента Грузии, который избирается на шесть лет, назначена на 29 декабря.

Обстановка в Грузии сегодня

Протестные акции не затихают в Грузии ни на день и длятся уже более двух недель – триггером стало решение властей на четыре года заморозить переговоры с ЕС о вступлении в Союз. В последние дни митинги проходят относительно спокойно и мирно и завершаются между полуночью и двумя часами ночи. Не исключено, что ситуация сегодня - не что иное, как затишье перед бурей, которая может стартовать после выборов президента или даже в тот же день.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

При этом Грузия бушует в этом году с завидным постоянством: весной и летом поводом стал закон об "иноагентах", осенью – выборы в парламент, а затем решение по переговорам с Евросоюзом, новой темой для недовольства оппозиции становятся выборы президента.

Прогнозы - что ждет Грузию после выборов?

Спокойствия перед Новым годом в Грузии ждать не приходится, ситуация может только обостриться: к имеющим место протестам из-за отказа от ЕС добавится новая тема – из-за выборов "без выбора". Простые избиратели устранены из процесса, вопрос о новом президенте решит специальная Избирательная комиссия. Кандидат на пост только один, при этом действующий президент Зурабишвили отказывается покидать пост и выезжать из дворца.

© Фото: Сайт президента Грузии

Масла в огонь подливают страны Запада: США и ЕС вводят санкции против грузинского руководства, отказывают стране в финансировании, говорят о фальсификациях и выступают в поддержку оппозиции.

В ближайшие дни эскалация в Грузии может усугубиться, а атмосферу в Грузии на Новый год 2025 будет задавать политический кризис.