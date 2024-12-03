«Грузинская мечта» назвала ложными слухи о драке в партии

СМИ от оппозиции распространили слухи о драке внутри «Грузинской мечты», в результате которой пострадал ее председатель Ираклий Гарибашвили. В партии это опровергли и передали, что бывший премьер получил травмы на тренировке.

В «Грузинской мечте» ответили на слухи, распространяемые оппозицией, о внутрипартийной потасовке, передал телеканал Imedi.

Бывший премьер и председатель «Грузинской мечты» Ираклий Гарибашвили попал в больницу, после чего канал от оппозиции «Мтавари архи» начал распространять сообщение, что он получил травмы в результате драки с однопартийцами.

«Это очередная дезинформация и попытка ввести общественность в заблуждение. На самом деле председатель "Грузинской мечты" во время тренировки повредил плечо, и ему потребовалась небольшая медицинская помощь»

- телеканал Imedi

В данный момент Ираклий Гарибашвили в порядке и продолжает работать.