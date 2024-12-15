"Верхний Ларс" открылся для всех

Сегодня утром международный автомобильный пункт пропуска открылся для всех видов транспорта, в том числе и для 1783 грузовиков, ожидавших проезда с пятницы – не очень повезло лишь армянским большегрузам, которых в очереди большинство.

Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ сегодня в своем Telegram-канале сообщила о разрешенном движении для всех видов транспорта через международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) "Верхний Ларс" в Северной Осетии на границе России и Грузии.

"С 09:10 мск 15 декабря 2024 года через пункт пропуска Верхний Ларс разрешено движение для всех видов транспорта"

- ФТС России

С пятницы движение всего транспорта через МАПП было закрыто из-за ухудшения погоды на территории Грузии. Накануне с 11:30 его разрешили для легкового транспорта и автобусов.

Однако основной контингент, который с нетерпением ждал открытия "Верхнего Ларса" – это водители большегрузов: за это время здесь накопилось 1783 транспортных средства из разных стран, около 700 из которых – это армянские грузовики.

А вот для них ситуация, конечно, улучшилась, но не окончательно: дело в том, что непогода сместилась ближе к Армении, и из-за этого уже местные дорожные власти закрыли движение от КПП Бавры со стороны Грузии) для большегрузов с прицепом.

Также для большегрузов с прицепом в стране закрыты спитакские повороты, а перевал Варденяц проходим для фур с прицепом лишь при наличии цепей противоскольжения.

Также гололед на дорогах в высокогорных районах Сюникской и Гегаруцникской областей, регионов Талина, Арагаца, Апарана, Гарни и на участке от поворотов Тигранашена до Ерасха.

Впрочем, синоптики опасаются, что открытие "Верхнего Ларса" – это ненадолго: они снова ожидают интенсивный снегопад, метель, опасность схода лавин и сложные метеорологические условия, которые и послужили причиной введения особого режима движения на отдельных участках дорог по всей Грузии.

Здесь ограничения на дорогах действуют с минувшего вечера, в том числе – и на участке Гудаури (Поста)-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.