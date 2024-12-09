На курорте в Грузии обнаружили тела 12 погибших

На курорте Гудаури произошла массовая гибель сотрудников индийского ресторана. Ведется следствие.
Трагедия произошла на грузинском курорте Гудаури. В ресторане индийской кухни найдены тела 12 человек, передает пресс-служба МВД Грузии.
Сообщается, что погибшие найдены на втором этаже здания, где располагалась спальня. 11 погибших – иностранные граждане, один имел гражданство Грузии.
Как предполагает следствие, погибшие были сотрудниками заведения общественного питания. Следов насилия на телах жертв трагедии не обнаружено.
Следователям предстоит выяснить, есть ли связь между массовой гибелью и тем фактом, что поблизости от спальни работал генератор во время отключения электроэнергии.