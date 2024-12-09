Новый президент: вступление в ЕС не стоит отказа от своих ценностей

Грузии нельзя отказываться от своих ценностей, так как тогда вступление в любую международную организацию, в том числе Евросоюз, будет лишено смысла, заявил ставший накануне президентом Грузии Михаил Кавелашвили.

Присоединение к какой-либо международной организации не стоит того, чтобы отвергать свои традиционные ценности, рассказал избранный в субботу президентом Грузии Михаил Кавелашвили.

"Если у нас не будет наших ценностей и характера, культуры, языка, веры, защиты родины – какой смысл будет иметь вступление в какую-либо организацию?"

– новый президент

Кавелашвили подчеркнул, что Тбилиси вовсе не отказывается от евроинтеграции – руководство Грузии по-прежнему стремится в ЕС, однако не намерено при этом изменять себе.

Избранный президент обратил внимание на готовность Грузии к дискуссии, причем на любые темы, уточнив, что Запад не испытывает в ответ желания дискутировать, занимаясь только критикой.