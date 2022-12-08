Вестник Кавказа

Аэропорт Аркалыка выкупило государство в Казахстане

Аэропорт Аркалыка выкупило государство в Казахстане
© Фото: акимат Костанайской области
Небольшой город в Костанайской области скоро снова обретет свой аэропорт – региональный акимат выкупил у частника воздушную гавань, закрытую с 1998 года.

Аркалыкский аэропорт в ближайшие годы снова откроется для пассажиров, пишут профильные СМИ.

Акимат Костанайской области, где расположен город, приобрел воздушную гавань у частного владельца, которому она принадлежала до сих пор. Заброшенный аэропорт был куплен за $39 тыс, передает inbusiness.kz. Все бумаги уже подписаны.

А в прошлом месяце выкуп аэропорта государством одобрил Костанайский областной маслихат. Тогда же стало известно, что в государственной собственности уже находится взлетно-посадочная полоса и перрон.

Стоит отметить, что некоторое время назад владелец аэропорта попытался продать его на сайте объявлений, объявив его стоимость 30 млн тенге (более $57 тыс), но не преуспел.

Как сообщают власти, чтобы вернуть аэропорт к жизни, понадобится $14,6 млн. Взлетно-посадочная полоса будет реконструирована в следующем году. Планируется запустить рейсы из Аркалыка в столицу страны Астану и столицу области Костанай. Во времена СССР воздушные суда летали и в другие города Казахстана, а также в Москву.

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