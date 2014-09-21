Вестник Кавказа

Viber запретили в РФ

Viber запретили в РФ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Роскомнадзор потребовал прекратить работу мессенджера Viber в РФ. Причина – нарушение российского законодательства.

Мессенджер Viber больше не работает на территории России по требованию Роскомнадзора, рассказали в ведомстве.

«Доступ к сервису Viber ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации»

- Роспотребнадзор

Они нарушили правила по предотвращению угроз при пользовании мессенджером, связанных с нелегальными веществами, противоправной информацией и другим, отметили в ведомстве.

Напомним, что Viber в России получил первый штраф в 2023 году. Его размер составил миллион рублей.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1225 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Тбилиси появится офис Viber

В Тбилиси появится офис Viber

Решение о блокировке Viber принимает ФСБ – Минкомсвязи

Мессенджеры для смартфонов попали в опалу в Иране

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы