Viber запретили в РФ

Роскомнадзор потребовал прекратить работу мессенджера Viber в РФ. Причина – нарушение российского законодательства.

Мессенджер Viber больше не работает на территории России по требованию Роскомнадзора, рассказали в ведомстве.

«Доступ к сервису Viber ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации»

- Роспотребнадзор

Они нарушили правила по предотвращению угроз при пользовании мессенджером, связанных с нелегальными веществами, противоправной информацией и другим, отметили в ведомстве.

Напомним, что Viber в России получил первый штраф в 2023 году. Его размер составил миллион рублей.