Discord заблокировали в Турции

Правительство Турции заблокировало платформу Discord. Причиной послужил публикуемый контент с нарушением законов страны.
Доступ в Discord заблокирован турецкими властями из-за нарушающего закон контента, рассказал руководитель Минюста республики Йылмаз Тунч.
«По запросу Генпрокуратуры Анкары Первый уголовный суд Анкары постановил запретить социальную сеть Discord в соответствии с положениями статьи закона о регулировании публикаций, сделанных в сети Интернет и борьбе с преступлениями, совершаемыми с помощью этих публикаций»
- Йылмаз Тунч
Это сделано для защиты молодежи и детей от пагубного влияния контента в интернете, добавил министр.
Накануне платформа Discord была заблокирована Роспотребнадзором в РФ из-за нарушений законодательства.