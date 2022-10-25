Вестник Кавказа

Discord заблокировали в Турции

Discord заблокировали в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Правительство Турции заблокировало платформу Discord. Причиной послужил публикуемый контент с нарушением законов страны.

Доступ в Discord заблокирован турецкими властями из-за нарушающего закон контента, рассказал руководитель Минюста республики Йылмаз Тунч.

«По запросу Генпрокуратуры Анкары Первый уголовный суд Анкары постановил запретить социальную сеть Discord в соответствии с положениями статьи закона о регулировании публикаций, сделанных в сети Интернет и борьбе с преступлениями, совершаемыми с помощью этих публикаций»

- Йылмаз Тунч

Это сделано для защиты молодежи и детей от пагубного влияния контента в интернете, добавил министр.

Накануне платформа Discord была заблокирована Роспотребнадзором в РФ из-за нарушений законодательства.

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