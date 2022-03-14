Instagram заблокирован в Турции

В Турции заблокировали доступ к соцсети Instagram (запрещена в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской). Причины блокировки пока не уточняются.

Доступ к социальной сети Instagram (запрещена в РФ) был запрещен на турецкой территории.

Запрет на выход в соцсеть был наложен по решению Совета по технологиям и коммуникациям. Ведомство причины такого шага пока не называет.

Ранее Анкара осудила решение владельцев социальной сети заблокировать в ней соболезнования, которые публиковали пользователи в связи с ликвидацией главы политбюро ХАМАС.