Вестник Кавказа

Instagram заблокирован в Турции

Instagram заблокирован в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Турции заблокировали доступ к соцсети Instagram (запрещена в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской). Причины блокировки пока не уточняются.

Доступ к социальной сети Instagram (запрещена в РФ) был запрещен на турецкой территории.

Запрет на выход в соцсеть был наложен по решению Совета по технологиям и коммуникациям. Ведомство причины такого шага пока не называет.

Ранее Анкара осудила решение владельцев социальной сети заблокировать в ней соболезнования, которые публиковали пользователи в связи с ликвидацией главы политбюро ХАМАС.

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