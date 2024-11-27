Во Владикавказе легковой автомобиль столкнулся с поездом

Поезд столкнулся с легковым автомобилем во Владикавказа. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Железнодорожный состав совершил наезд на легковой автомобиль на переезде в районе Владикавказа, сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.
Сообщается, что инцидент произошел на перегоне Колонка-Беслан. Два человека были госпитализированы в тяжелом состоянии.
Транспортная прокуратура организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия. По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии необходимых мер реагирования.