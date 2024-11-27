Вестник Кавказа

Во Владикавказе легковой автомобиль столкнулся с поездом

Во Владикавказе легковой автомобиль столкнулся с поездом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Поезд столкнулся с легковым автомобилем во Владикавказа. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Железнодорожный состав совершил наезд на легковой автомобиль на переезде в районе Владикавказа, сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Сообщается, что инцидент произошел на перегоне Колонка-Беслан. Два человека были госпитализированы в тяжелом состоянии. 

Транспортная прокуратура организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия. По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии необходимых  мер реагирования.

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