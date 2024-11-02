Два человека пострадали в ДТП во Владикавказе

Дорожно-транспортное происшествие произошло во Владикавказе: два человека пострадали при попытке пересечь дорогу.

Во Владикавказе легковой автомобиль совершил наезд на двух пешеходов, поведала пресс-служба МВД Северной Осетии.

Сообщается, что инцидент произошел вечером. Водитель «Хендай Солярис», направляясь от ул Цоколаева в сторону Московской, сбил двух пешеходов в возрасте 18 и 63 лет, которые пытались пересечь дорогу по пешеходной "зебре" на разрешающий сигнал светофора.

Сотрудники скорой помощи прибыли к месту аварии и доставили пострадавших в медицинское учреждение. Пострадавшие были отпущены после оказания помощи.