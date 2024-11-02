Вестник Кавказа

Два человека пострадали в ДТП во Владикавказе

Два человека пострадали в ДТП во Владикавказе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дорожно-транспортное происшествие произошло во Владикавказе: два человека пострадали при попытке пересечь дорогу.

Во Владикавказе легковой автомобиль совершил наезд на двух пешеходов, поведала пресс-служба МВД Северной Осетии. 

Сообщается, что инцидент произошел вечером. Водитель «Хендай Солярис», направляясь от ул Цоколаева в сторону Московской, сбил двух пешеходов в возрасте 18 и 63 лет, которые пытались пересечь дорогу по пешеходной "зебре" на разрешающий сигнал светофора. 

Сотрудники скорой помощи прибыли к месту аварии и доставили пострадавших в медицинское учреждение. Пострадавшие были отпущены после оказания помощи.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
575 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Владикавказ вошел в список городов с самым высоким качеством жизни

Владикавказ вошел в список городов с самым высоким качеством жизни

Верхний Ларс все еще закрыт для фур – в очереди почти 1,4 тыс машин

Верхний Ларс все еще закрыт для фур – в очереди почти 1,4 тыс машин

Верхний Ларс – состояние на сегодня: проезд закрыт для фур

Верхний Ларс – состояние на сегодня: проезд закрыт для фур

Во Владикавказе ликвидирована подпольная типография по изготовлению поддельных документов

Во Владикавказе ликвидирована подпольная типография по изготовлению поддельных документов

Владикавказ претендует на звание культурной столицы России в 2026 году

Владикавказ претендует на звание культурной столицы России в 2026 году

В парке Владикавказа разбили сосновую рощу

В парке Владикавказа разбили сосновую рощу

Дорога от Владикавказа до Алагира будет расширена

Дорога от Владикавказа до Алагира будет расширена

ДТП во Владикавказе: пять человек пострадали

ДТП во Владикавказе: пять человек пострадали

Поезд врезался в столб на Кубани

Поезд врезался в столб на Кубани

Первый самолет вылетел в Египет из Северной Осетии

Первый самолет вылетел в Египет из Северной Осетии

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы