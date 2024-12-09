ЕС обсудит новые санкции против Грузии в понедельник – источник

Власти Евросоюза намерены рассмотреть возможность введения новых мер в отношении Грузии, руководство которой две недели назад официально сняло с повестки вопрос евроинтеграции, сообщил источник.

Грузия может стать объектом новых санкций Евросоюза, поведал занимающий высокий пост европейский анонимный источник.

По его словам, эта тема среди прочих будет рассматриваться на заседании глав МИД стран ЕС, которое состоится 16 декабря.

Источник сообщил, что дипломаты обсудят ситуацию в Грузии, и добавил, что обстановка в этой стране становится все хуже.

Кроме того, по его словам, будут рассматриваться и новые рестрикции, которые могут быть приняты в этой связи.

"Мы уже ввели некоторые меры, включая остановку финансирования, понижение контактов и остановку переговоров о членстве, но хотим обсудить новые возможные меры"

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