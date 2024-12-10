Митингующие в Тбилиси сорвали зажжение новогодней елки

Праздничное мероприятие в центре Тбилиси, главной частью которого должно было стать зажжение новогодней елки, перенесли из-за митинга оппозиции.

Праздничную акцию с зажжением новогодней елки на площади перед парламентом Грузии в Тбилиси перенесли. Об этом сообщил мэр города Каха Каладзе.

По словам Каладзе, причиной переноса праздника, который должен был стартовать в 19:00, стала протестная акция оппозиции на площади.

"Радикальная оппозиция заняла место, предназначенное для детей, они так же бросили стеклянные бутыли в адрес сцены… На фоне этого мы призываем наших граждан, которые хотели прийти на данное мероприятие, разойтись… Мы приняли решение перенести зажжение новогодней елки и новогодний праздник"

– Каха Кобахидзе

Отметим, что сегодня в Грузии состоялись выборы президента, в ходе которых на пост главы государства был избран Михаил Кавелашвили. Оппозиция не признает эти выборы, с самого утра на площади перед парламентом страны проходят акции протеста.