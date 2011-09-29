Выпуск обновленных купюр с видами Пятигорска перенесли на три года

Новые 500-рублевые купюры, дизайн которых посвящен Северному Кавказу, выпустят в 2028 году.

Новые купюры с видами Северного Кавказа и Пятигорска поступят обращение не ранее 2028 года, поведали в Банке России.

Сообщается, что город-курорт должен был украсить купюру номиналом в 500 рублей. На оборотной стороне банкноты планировали разместить красоты Северного Кавказа.

Перенос сроков ввода в оборот новых купюр в Банке России объяснили новым подходом к выбору дизайна. Теперь к работе над оформлением привлекается широкая общественность, поэтому сроки выпуска банкнот перенесены.

Ранее планировалось провести редизайн банкнот ценностью в 10, 500, 1000 и 5000 рублей до 2025 года. Главными "героями" новых купюр должны были стать Новосибирск, Пятигорск, Нижний Новгород и Екатеринбург, передает ТАСС.