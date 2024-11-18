В Пятигорске пройдет показ брендов одежды

15 декабря Пятигорск станет центром притяжения модных брендов региона: здесь пройдет показ творчества местных дизайнеров.
15 Декабря в Пятигорске пройдет фестиваль моды, заявил глава минэкономразвития Ставрополья Денис Полюбин.
В городе-курорте Ставрополья состоится показ локальных брендов Северного Кавказа. В мероприятии, которое организует "Гиза-моделс", примут участие дизайнеры и представители модной индустрии.
Главной целью мероприятия организаторы называют продвижение товаров местного производства, а также укрепление культурной идентичности. Фестиваль должен стать перспективной площадкой для начинающих предпринимателей, которые намерены популяризировать свой бренд.
Старт мероприятия – в 17:00. Фестиваль пройдет по адресу: Пятигорск, ул.Фабричная, д 1 (парк-родник "Сид Холл").