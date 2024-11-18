Вестник Кавказа

В Пятигорске пройдет показ брендов одежды

В Пятигорске пройдет показ брендов одежды
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
15 декабря Пятигорск станет центром притяжения модных брендов региона: здесь пройдет показ творчества местных дизайнеров.

15 Декабря в Пятигорске пройдет фестиваль моды, заявил глава минэкономразвития Ставрополья Денис Полюбин. 

В городе-курорте Ставрополья состоится показ локальных брендов Северного Кавказа. В мероприятии, которое организует "Гиза-моделс", примут участие дизайнеры и представители модной индустрии. 

Главной целью мероприятия организаторы называют продвижение товаров местного производства, а также укрепление культурной идентичности. Фестиваль должен стать перспективной площадкой для начинающих предпринимателей, которые намерены популяризировать свой бренд. 

Старт мероприятия – в 17:00. Фестиваль пройдет по адресу: Пятигорск, ул.Фабричная, д 1 (парк-родник "Сид Холл").

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