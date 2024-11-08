Новые электрички будут ходить в Дагестане и на Ставрополье

Расписание электричек изменилось в ряде регионов Юга России, в частности, в Дагестане, Ставропольском крае и в Ростовской области. В новый график включены и дополнительные поезда между Махачкалой и Дербентом.

Изменения внесены в расписание электричек в СКФО и ЮФО, следует из сообщения Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании.

В числе прочих нововведений – запуск 4 дополнительных пар электричек, которые будут курсировать из Махачкалы в Дербент. Еще одно важное изменение также касается Дагестана: три электрички будут ходить без пересадок из Хасавюрта в Дербент через Махачкалу.

Один новый пригородный поезд вводится на Ставрополье. Дополнительная вечерняя электричка будет курсировать между Минводами и Невинномысском с января. Она будет запущена по просьбам пассажиров.

Кроме того, на Дону будут осуществляться стоянки на станциях Михайловка, Хапры и 1330 км.

Нововведения начнут действовать с воскресенья. Они останутся в силе на 4 года.