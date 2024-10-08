Поезда и электрички подорожают в России с 1 декабря

Тарифы на железнодорожные перевозки в России пройдут корректировку вверх со следующего месяца. Так, тариф на пригородные поезда изменится на 13,8%, на проезд в плацкарте - на 11,6%.

Вскоре в РФ могут вырасти цены на билеты на поезда - как пригородные, так и дальнего следования. ФАС подготовила проект распоряжения правительства об индексации ж/д тарифов.

"Решение Правительства Российской Федерации в сфере железнодорожных перевозок, предусматривает с 1 декабря 2024 года: индексацию тарифов на грузовые перевозки и услуги инфраструктуры при пассажирских перевозках в пригородном сообщении на 13,8%"

– документ

Будут изменены на 11,6% тарифы для плацкартных и общих вагонах пассажирских поездов дальнего следования. С начала будущего года возрастут также тарифы на другие перевозки.

Все эти меры позволят РЖД к будущему летнему сезону обзавестись новыми современными пассажирскими вагонами отечественного производства, провести ремонт платформ и вокзалов, пишет "Коммерсантъ".

В 2024 году пассажиропоток РЖД превысит 1 млн человек.