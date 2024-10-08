Вестник Кавказа

Поезда и электрички подорожают в России с 1 декабря

Поезда и электрички подорожают в России с 1 декабря
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Тарифы на железнодорожные перевозки в России пройдут корректировку вверх со следующего месяца. Так, тариф на пригородные поезда изменится на 13,8%, на проезд в плацкарте - на 11,6%.

Вскоре в РФ могут вырасти цены на билеты на поезда - как пригородные, так и дальнего следования. ФАС подготовила проект распоряжения правительства об индексации ж/д тарифов.

"Решение Правительства Российской Федерации в сфере железнодорожных перевозок, предусматривает с 1 декабря 2024 года: индексацию тарифов на грузовые перевозки и услуги инфраструктуры при пассажирских перевозках в пригородном сообщении на 13,8%"

– документ

Будут изменены на 11,6% тарифы для плацкартных и общих вагонах пассажирских поездов дальнего следования. С начала будущего года возрастут также тарифы на другие перевозки.

Все эти меры позволят РЖД к будущему летнему сезону обзавестись новыми современными пассажирскими вагонами отечественного производства, провести ремонт платформ и вокзалов, пишет "Коммерсантъ".

В 2024 году пассажиропоток РЖД превысит 1 млн человек.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1100 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Поезда могут связать РФ с Казахстаном и Кыргызстаном

Поезда могут связать РФ с Казахстаном и Кыргызстаном

Что нужно знать о поездах в Казахстане в 2024 году

Что нужно знать о поездах в Казахстане в 2024 году

До Симферополя из Москвы будет запущен поезд в Новый год

До Симферополя из Москвы будет запущен поезд в Новый год

Россиян обеспечат дополнительными поездами на Новый год

Россиян обеспечат дополнительными поездами на Новый год

Грузоперевозки в рамках БРИКС выросли на 7% - РЖД

Грузоперевозки в рамках БРИКС выросли на 7% - РЖД

Двухэтажный поезд связал Москву и Новороссийск

Двухэтажный поезд связал Москву и Новороссийск

В топ популярных направлений РЖД этим летом попал Кисловодск

В топ популярных направлений РЖД этим летом попал Кисловодск

Поезд &quot;Жемчужина Кавказа&quot; завершает сезон 2024

Поезд "Жемчужина Кавказа" завершает сезон 2024

На Новый год из Москвы в Нальчик будет ходить дополнительный поезд

На Новый год из Москвы в Нальчик будет ходить дополнительный поезд

Ретропоезд в Абхазию будет ходить в новогодние каникулы

Ретропоезд в Абхазию будет ходить в новогодние каникулы

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы