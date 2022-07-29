В Баку освятили место строительства нового католического храма

В столице Азербайджана вскоре вырастет новый католический храм в честь святого Иоанна Павла II – он будет построен в Ясамальском районе Баку, его территорию освятил секретарь Святого Престола Пол Ричард Галлахер.

В столице Азербайджана по поручению президента страны Ильхама Алиева при поддержке Фонда Гейдара Алиева и по заказу Исполнительной власти города Баку будет построен католический храм в честь святого Иоанна Павла II, накануне церемонию освящения выделенной для этого территории провел секретарь Святого Престола по связям с государствами и международными организациями, архиепископ Пол Ричард Галлахер.

Выступая на церемонии, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев отметил, что связи между Азербайджаном и Святым Престолом, основанные на дружбе и тесном сотрудничестве, активно развиваются. Он напомнил о визитах в Ватикан общенационального лидера Гейдара Алиева и президента страны Ильхама Алиева, а также о визитах в Баку Папы Римского Иоанна Павла II и Папы Римского Франциска, которые придали большой импульс достижению нынешнего уровня связей между двумя странами, передает Sputnik Азербайджан.

"Мы придаем особое значение активному, плодотворному сотрудничеству в области защиты ценностей диалога культур и религий. Люди, исповедующие различные религии и верования, веками жили в Азербайджане в атмосфере мира и взаимного уважения. Участие Фонда Гейдара Алиева в реставрации исторических мест Ватикана еще больше развивает наше сотрудничество и вносит вклад в сохранение глобального культурного наследия, развитие межкультурного диалога"

- Фариз Рзаев

Архиепископ Пол Ричард Галлахер ознакомился с проектом церкви и выразил глубокую признательность за ее строительство президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Фонду Гейдара Алиева, отметив, что она станет вечным символом прочной дружбы между Святым Престолом и Азербайджаном.

Также архиепископ заверил, что Святой Престол привержен дальнейшему укреплению связей с Азербайджаном и пропаганде таких духовных ценностей, как мир и справедливость.

Храм будет построен на площади 0,17 га в Ясамальском районе города на улице Аббаса Мирзы Шарифзаде.