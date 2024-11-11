Ильхам Алиев поздравил нового президента Грузии

Ильхам Алиев направил письмо Михаилу Кавелашвили. Президент Азербайджана пожелал коллеге крепкого здоровья и успехов на посту.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев направил телеграмму новому грузинскому президенту Михаилу Кавелашвили, сообщает пресс-служба главы государства.

Руководитель республики поздравил своего коллегу с избранием на должность. Он отметил, что отношения двух стран основаны на воле двух народов и постоянно поддерживают друг друга.

Президент подчеркнул, что контакты Азербайджана и Грузии, которые построены на взаимном уважении и доверии, всесторонне и успешно развиваются.

Ильхам Алиев выразил уверенность, что Баку и Тбилиси приложат усилия для укрепления и расширения межгосударственных связей и стратегического партнерства на благо региона.

В заключение глава государства пожелал своему новому коллеге крепкого здоровья, счастья, успехов на посту.